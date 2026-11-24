В Северной Осетии возбудили уголовное дело о контрабанде культурных ценностей после обнаружения двух незадекларированных произведений искусства на пункте пропуска Верхний Ларс. Их общая стоимость превышает 200 тыс. руб. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.