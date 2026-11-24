В Северной Осетии возбудили дело о контрабанде иконы и картины через Верхний Ларс
В Северной Осетии возбудили уголовное дело о контрабанде культурных ценностей после обнаружения двух незадекларированных произведений искусства на пункте пропуска Верхний Ларс. Их общая стоимость превышает 200 тыс. руб. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.
Предметы нашли в феврале 2026 года при проверке автомобиля, въезжавшего в Россию из Грузии. Водитель не указал их в товаросопроводительных документах.
Среди незадекларированных ценностей оказались икона «Воскресение Христово (Сошествие во ад)» и натюрморт с фруктами, цветами и вазами.
Уголовное дело возбуждено по инициативе Владикавказской транспортной прокуратуры на основании материалов проверки. Расследование продолжается.