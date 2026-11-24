На Ставрополье кредитование в наличных за год выросло на 55%
Всего с начала года ставропольцы оформили свыше 400 тысяч кредитов
Банки выдали жителям Ставропольского края в октябре 47,9 тыс. кредитов наличными на 6,8 млрд руб. По сравнению с октябрем прошлого года количество займов выросло на 55,5%, сумма — на 53%. Средний чек составил 145 тыс. руб., средний срок — 26 месяцев. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
За январь—октябрь жители края оформили 401,3 тыс. кредитов на 62 млрд руб. В октябре на Ставрополье пришлось около 1,9% всех кредитов наличными, выданных в стране, и 1,4% их совокупного объема. Средняя сумма одного займа в регионе оказалась заметно ниже общероссийской: около 145 тыс. руб. против 186 тыс. руб.
По России банки выдали в октябре 2,52 млн кредитов наличными на 469,33 млрд руб. Это максимум по числу договоров за два года. За год количество выросло на 48%, объем — на 50%. При этом к сентябрю сумма выдач сократилась примерно на 1%. За десять месяцев россияне получили 21,28 млн таких кредитов на 4,25 трлн руб.; в годовом выражении рост составил 45% по числу договоров и 59% по сумме.
Гендиректор ОКБ Михаил Алексин связал ускорение выдач с изменением ожиданий заемщиков. Часть потенциальных клиентов ждала снижения ставок, но решила не откладывать оформление кредита, поскольку не рассчитывает на скорое удешевление займов. Бюро также отмечает, что средний чек снижается на фоне макропруденциальных ограничений Банка России и популярности небольших кредитов, в том числе на суммы до 50 тыс. руб.
Общероссийский рост выдач наличными совпал с восстановлением потребительского кредитования. По оценке Банка России, за девять месяцев 2026 года выдачи кредитов наличными достигли 3,7 трлн руб. против 2,1 трлн руб. за тот же период годом ранее. Регулятор при этом сохранил макропруденциальные лимиты на необеспеченные потребительские кредиты на первый квартал 2027 года, учитывая ужесточение ограничений для займов наличными в четвертом квартале 2026 года.
В Ставропольском крае рост продолжил тенденцию, заметную и в предыдущие месяцы: в августе банки выдали 44,3 тыс. кредитов наличными на 6,9 млрд руб., а в сентябре — 46,39 тыс. на 7,03 млрд руб. Октябрьский результат стал выше сентябрьского по количеству, хотя общая сумма оказалась немного меньше. Средний чек также снизился: с 152 тыс. руб. в сентябре до 145 тыс. руб. в октябре. Сентябрьская статистика по краю, данные за август.
Ранее ОКБ сообщало, что в августе средний размер потребительского кредита наличными на Ставрополье составлял 157 тыс. руб. Данные по отдельным месяцам показывают, что число выдач росло, тогда как средняя сумма займа менялась. Это соответствует общероссийской картине: рынок увеличивается по количеству договоров, но ограничения по долговой нагрузке и выдача небольших займов сдерживают средний чек.