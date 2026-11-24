По России банки выдали в октябре 2,52 млн кредитов наличными на 469,33 млрд руб. Это максимум по числу договоров за два года. За год количество выросло на 48%, объем — на 50%. При этом к сентябрю сумма выдач сократилась примерно на 1%. За десять месяцев россияне получили 21,28 млн таких кредитов на 4,25 трлн руб.; в годовом выражении рост составил 45% по числу договоров и 59% по сумме.