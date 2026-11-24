В предварительном среднесрочном прогнозе КЧР налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета растут с 20,9 млрд руб. в 2026 году до 21,5 млрд руб. в 2027-м, тогда как безвозмездные поступления из федерального бюджета, включая дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, остаются крупной частью доходной базы. Этот прогноз относится к консолидированному бюджету, поэтому его показатели нельзя напрямую приравнивать к доходам республиканского бюджета из проекта закона.