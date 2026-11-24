Дефицит бюджета КЧР в 2027 году превысит 4,7 млрд рублей
Проект бюджета Карачаево-Черкесии на 2027 год предусматривает доходы в размере 51,62 млрд руб. и расходы — 56,34 млрд руб. Разница составит 4,72 млрд руб. Параметры представил министр финансов республики Вадим Камышан на публичных слушаниях. Проект закона № 232-VII и материалы к нему парламент разместил для общественного обсуждения на сайтах Народного Собрания, Минфина и газеты «День Республики».
На 2028 год республика планирует доходы в 49,03 млрд руб. и расходы в 48,96 млрд руб.; проект дает профицит 68,5 млн руб. В 2029 году доходы должны составить 36,50 млрд руб., расходы — 36,25 млрд руб., профицит — 254,2 млн руб. Таким образом, трехлетний план предполагает переход от крупного дефицита в 2027 году к небольшому превышению доходов над расходами в следующие два года.
В ходе обсуждения участники предложили добавить Минобразования 1 млн руб. на перевод и выпуск комиксов «Хранители Кубани» на абазинском, карачаевском, ногайском и черкесском языках. Планируемый тираж — не менее 2 тыс. экземпляров. Предложение поступило от жителя Нижнего Архыза Владимира Картавенко; его рекомендовали учесть при дальнейшей работе над проектом.
Нынешние расчеты заметно отличаются от параметров действующего трехлетнего бюджета. В принятом ранее плане на 2027 год республика ожидала получить 45,2 млрд руб., потратить 47,9 млрд руб. и закрыть год с дефицитом около 2,7 млрд руб. Новый проект увеличивает прогноз доходов примерно на 6,4 млрд руб., расходов — на 8,3 млрд руб.; ожидаемый дефицит становится больше примерно на 2 млрд руб.
В предварительном среднесрочном прогнозе КЧР налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета растут с 20,9 млрд руб. в 2026 году до 21,5 млрд руб. в 2027-м, тогда как безвозмездные поступления из федерального бюджета, включая дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, остаются крупной частью доходной базы. Этот прогноз относится к консолидированному бюджету, поэтому его показатели нельзя напрямую приравнивать к доходам республиканского бюджета из проекта закона.