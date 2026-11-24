Январский эпизод развивался на фоне продолжительных перебоев с водой в городе. 9 января прокуратура сообщила, что подача воды нарушена в части Каспийска, и поставила восстановительные работы на контроль. По сообщениям местных жителей, опубликованным «Кавказским узлом» 8 января, в некоторых домах воды не было около недели; обращения в водоканал и администрацию, как утверждали заявители, оставались без ответа.