Диспетчер водоканала предстанет перед судом после аварии в Каспийске
Прокуратура Дагестана направила в Каспийский городской суд дело диспетчера филиала «Каспийский горводоканал» АО «ЕОРД». Его обвиняют в халатности: следствие считает, что из-за неучтенного звонка об аварии на магистральном водоводе утечку в микрорайоне Кирпичный обнаружили и устранили с задержкой, а жители Каспийска дольше оставались без нормального водоснабжения, сообщает пресс-служба Прокуратуры Республики Дагестан.
По версии обвинения, 6 января 2026 года диспетчер дежурил в филиале и получил телефонное сообщение о повреждении водовода. Он не зарегистрировал заявку, не организовал проверку участка и не передал информацию аварийно-восстановительной бригаде. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по части 1 статьи 293 УК РФ. Имя обвиняемого ведомство не раскрывает. Суду предстоит оценить доказательства и установить, повлекло ли бездействие диспетчера описанные последствия.
Январский эпизод развивался на фоне продолжительных перебоев с водой в городе. 9 января прокуратура сообщила, что подача воды нарушена в части Каспийска, и поставила восстановительные работы на контроль. По сообщениям местных жителей, опубликованным «Кавказским узлом» 8 января, в некоторых домах воды не было около недели; обращения в водоканал и администрацию, как утверждали заявители, оставались без ответа.
В феврале Следственный комитет сообщил об обысках в коммерческой организации, занимающейся водоснабжением и водоотведением. Следователи изъяли финансовые и другие документы по делу о халатности. Позднее СК объявил о завершении расследования дела диспетчера и передаче материалов прокурору. Теперь обвинительное заключение утверждено, а дело поступило в суд.