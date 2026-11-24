ПДС действует с 1 января 2024 года. Участник заключает договор с негосударственным пенсионным фондом и сам решает, сколько и когда вносить. Государство может добавлять к личным взносам до 36 тыс. руб. в год в течение десяти лет. Для получения софинансирования нужно внести за календарный год не менее 2 тыс. руб.; переведенные пенсионные накопления в этот минимум не входят. Участники также могут оформить налоговый вычет, а средства на счетах защищает система гарантирования.