Взносы жителей Ставрополья в ПДС достигли 16 млрд рублей
Ставрополье стало самым активным в СКФО по числу договоров и объему взносов
Жители Ставропольского края заключили почти 253 тыс. договоров по программе долгосрочных сбережений и внесли в нее около 16 млрд руб. Такие данные 24 ноября привело издание «Победа26» со ссылкой на Отделение Ставрополь Южного главного управления Банка России.
Предыдущая точка отсчета есть в сообщении Банка России от 15 июля: к концу мая в крае насчитывалось более 219 тыс. договоров, а совокупный объем взносов за два с половиной года работы программы приблизился к 11,4 млрд руб. За первые пять месяцев 2026 года жители заключили свыше 42 тыс. договоров и внесли 866 млн руб. За январь—сентябрь заключили более 75 тыс. договоров и внесли 6,5 млрд руб. — свыше трети указанной общей суммы.
ПДС действует с 1 января 2024 года. Участник заключает договор с негосударственным пенсионным фондом и сам решает, сколько и когда вносить. Государство может добавлять к личным взносам до 36 тыс. руб. в год в течение десяти лет. Для получения софинансирования нужно внести за календарный год не менее 2 тыс. руб.; переведенные пенсионные накопления в этот минимум не входят. Участники также могут оформить налоговый вычет, а средства на счетах защищает система гарантирования.
Получать выплаты по общему правилу можно после 15 лет действия договора или по достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин — в зависимости от того, что наступит раньше. Банк России указывает, что выплаты могут быть пожизненными или срочными, а также единовременными при предусмотренных правилами условиях. В отдельных жизненных ситуациях участник вправе получить деньги досрочно. Поэтому ПДС дает возможность пополнять счет добровольно, но доступ к выплатам ограничен сроком и условиями договора.
Взносы можно формировать не только собственными платежами: участник вправе перевести в ПДС пенсионные накопления, если выбранный НПФ работает в системе обязательного пенсионного страхования. На переведенную сумму не начисляют государственное софинансирование. Банк России разъясняет, что перевод меняет вид средств: пенсионные накопления становятся пенсионными резервами. За первое полугодие 2026 года средневзвешенная доходность пенсионных накоплений составила 9,5% годовых, пенсионных резервов — 10,3%. По итогам девяти месяцев обновленные показатели достигли 10,2% и 10,5% годовых соответственно, до вычета вознаграждения фондам и другим участникам управления.
Регулятор ранее отмечал, что Ставрополье стало самым активным регионом Северо-Кавказского федерального округа по числу договоров и объему взносов. На федеральном уровне масштаб программы тоже вырос: к 1 октября 2026 года, по данным Банка России, россияне заключили 14,8 млн договоров и направили в ПДС более 1,2 трлн руб.