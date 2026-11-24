Нижегородские власти рассчитывают вывести 40 га из зоны затопления
Около 400 тыс. кв. м планируют вывести из зоны затопления и подтопления в Нижегородской области до конца 2026 года. Всего под ограничения попали 550 тыс. кв. м, сообщили в региональном правительстве со ссылкой на заместителя губернатора Сергея Морозова.
На встрече с бизнес-сообществом он прокомментировал изменения федерального законодательства о зонах затопления и рассказал о механизме, который разработали федеральные и региональные власти.
Изменения внесены Федеральным законом от 4 августа 2026 года №301. Теперь инженерная защита (строительство дамб, берегоукрепление, повышение поверхности территории, свайные фундаменты и прочее) выделена в самостоятельный этап, который необходимо провести до строительства. Раньше он мог быть частью проекта здания.
В границах зон затопления капитальное строительство допускается только при выполнении защитных мероприятий, эффективность которых подтвердит экспертиза.
Однако для сохранения непрерывности строительства правительство РФ постановлением от 28 октября 2026 года №1417 установило переходные правила: разрешения на строительство и на ввод в эксплуатацию можно выдавать, если проект включает инженерную защиту и положительное заключение экспертизы там, где она обязательна.
Сергей Морозов отметил, что ключевую роль в выводе площадей из зоны затопления играют инфраструктурные работы, в том числе завершение берегоукрепления Черниговской набережной. На оставшиеся 140 тыс. кв. м распространяются переходные правила.
По данным нижегородских властей, правительственная комиссия по региональному развитию одобрила региону 7,79 млрд руб. казначейских инфраструктурных кредитов на берегоукрепление правого берега Волги в районе Гребного канала и левого берега Оки. Дальнейшие этапы берегоукрепления должны охватить исторический район «Старое Канавино» и Ярмарочную площадь. Сроки строительства всех сооружений не уточняются. Как писал «Ъ-Приволжье», на работы в районе Гребного канала стоимостью более 3 млрд руб. идет конкурс. Сделать набережную планируют к концу июля 2029 года.
В нижегородском правительстве добавили также, что минэкологии региона, Росгидромет, Росреестр и МЧС готовят предложения по уточнению границ зон подтопления. На следующем этапе сформируют предложения по изменению зон в Кстове, Дзержинске и других муниципалитетах.