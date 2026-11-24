Однако для сохранения непрерывности строительства правительство РФ постановлением от 28 октября 2026 года №1417 установило переходные правила: разрешения на строительство и на ввод в эксплуатацию можно выдавать, если проект включает инженерную защиту и положительное заключение экспертизы там, где она обязательна.