Установлено, что молодые люди арендовали квартиру на ул. Голышева в Тюмени, где установили сим-бокс — оборудование для массовых звонков. Устройство позволяло одновременно использовать до 32 SIM-карт, звонить гражданам и общаться с ними в мессенджерах через интернет.