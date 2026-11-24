Двух жителей Кирова задержали в Тюмени за помощь телефонным мошенникам
В Тюмени задержали двух жителей Кирова в возрасте 19 и 20 лет по подозрению в пособничестве телефонным мошенникам. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Установлено, что молодые люди арендовали квартиру на ул. Голышева в Тюмени, где установили сим-бокс — оборудование для массовых звонков. Устройство позволяло одновременно использовать до 32 SIM-карт, звонить гражданам и общаться с ними в мессенджерах через интернет.
По данным полиции, оборудование использовалось для хищения денежных средств с банковских счетов граждан. Один из задержанных рассказал, что нашел эту работу через знакомого, а затем привлек к деятельности свою сожительницу.
Они заменяли сим-карты, заблокированные операторами связи, на новые, обеспечивая бесперебойную работу оборудования. Действия подозреваемых координировали анонимные кураторы из-за рубежа через мессенджер. Для конспирации, по указанию наставников, подозреваемые арендовали квартиру на третьих лиц.
Во время обыска в квартире полицейские изъяли сим-бокс, около 340 сим-карт, мобильные телефоны, роутер, ноутбук и банковские карты.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика (ч. 3 ст. 274.3 УК РФ). Расследование продолжается.