В «ПогоПро» рассказали, как бизнесу подготовиться к налоговой реформе 2027 года
Изменения в НДФЛ, УСН и налоговом контроле потребуют от предпринимателей пересмотра финансовых планов
Налоговая реформа 2027 года может потребовать от бизнеса пересмотра действующих налоговых моделей и учетных процессов. Предпринимателям важно оценить, как новые правила отразятся на расходах компаний и какие варианты налогового планирования будут доступны в следующем году. На этом акцентирует внимание Яна Погорелова, основательница консалтингового центра развития бизнеса «ПогоПро», объединяющего специалистов в области бухучета, юриспруденции, ИТ и автоматизации бизнес-процессов. Компания помогает предпринимателям выстраивать учетные системы, сопровождает финансовую и налоговую деятельность организаций.
Очередной этап налоговой реформы обозначился в ноябре 2026 года. 19 ноября Государственная дума приняла во втором чтении масштабный пакет поправок в Налоговый кодекс РФ. Изменения затрагивают налогообложение доходов физических лиц, применение упрощенной системы налогообложения, налоговый контроль и работу бизнеса с онлайн-площадками. В частности, с 2027 года планируется объединить большинство трудовых и пассивных доходов граждан в единую налоговую базу с применением прогрессивной шкалы от 13 до 22%. Это потребует особого внимания к расчетам и налоговой отчетности.
Изменения затронут и бизнес на упрощенной системе налогообложения. Законопроект предусматривает ограничение перечня видов деятельности, для которых региональные власти смогут устанавливать пониженные налоговые ставки. Предпринимателям стоит проверить, сохранятся ли для них действующие льготы.
Отдельный блок поправок касается цифровой торговли и налогового контроля. Предлагается усилить контроль за применением онлайн-касс, а также уточнить обязанности маркетплейсов и продавцов. Одновременно предусматриваются и послабления: планируется продлить особый порядок расчета пеней за просрочку уплаты налогов и страховых взносов.
«Налоговые изменения важно оценивать не по отдельным поправкам, а с точки зрения их влияния на конкретный бизнес. Уже сейчас стоит проверить действующий налоговый режим, рассчитать возможную нагрузку и сопоставить несколько сценариев работы на 2027 год. Это позволит принимать решения на основе реальных расчетов, а не корректировать финансовую модель уже после вступления новых правил в силу», — отмечает Яна Погорелова.
Для оценки последствий реформы «ПогоПро» предлагает специальный продукт — «Налоговый навигатор 2027». Он ориентирован на комплексную подготовку компаний к изменениям законодательства. В рамках программы специалисты проверяют применяемый налоговый режим, анализируют налоговую нагрузку, определяют необходимость уплаты НДС и рассчитывают возможные налоговые сценарии с сопоставлением различных вариантов.
По итогам анализа предприниматели получают персональные рекомендации по оптимизации. Таким образом, компания предлагает не просто оценку предстоящих законодательных изменений, а практический инструмент для выбора налоговой модели с учетом особенностей конкретного бизнеса.
Предприниматели могут обратиться в «ПогоПро» за консультацией, чтобы специалисты компании подобрали подходящий сценарий налогообложения для их бизнеса на 2027 год.
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