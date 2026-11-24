«Налоговые изменения важно оценивать не по отдельным поправкам, а с точки зрения их влияния на конкретный бизнес. Уже сейчас стоит проверить действующий налоговый режим, рассчитать возможную нагрузку и сопоставить несколько сценариев работы на 2027 год. Это позволит принимать решения на основе реальных расчетов, а не корректировать финансовую модель уже после вступления новых правил в силу», — отмечает Яна Погорелова.