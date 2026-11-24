В Кисловодске арестовали обвиняемого в подготовке теракта в синагоге
В Кисловодске задержали местного жителя по обвинению в приготовлении к террористическому акту в городской синагоге. Пятигорский городской суд заключил его под стражу до 19 января 2027 года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Ставропольского края.
По версии следствия, обвиняемый вступил в сговор с участником террористической организации и приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Их он хранил по месту жительства, ожидая дальнейших указаний для совершения теракта.
Довести задуманное до конца он не смог, поскольку был задержан сотрудниками службы безопасности. Суд рассмотрел ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.