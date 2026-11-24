Госсовет Удмуртии упразднил деревню в Граховском районе
В Славянской Слободе более трех лет никто не живет
Государственный совет Удмуртии принял постановление об упразднении деревни Славянская Слобода в Граховском районе. Решение принято на заседании парламента 24 ноября, сообщается на сайте Госсовета.
Основанием для упразднения стало отсутствие в населенном пункте постоянных жителей более трех лет, а также недвижимости, находящейся в собственности граждан и юридических лиц. Освободившиеся земли планируется вернуть в хозяйственный оборот.
Как ранее сообщал «Ъ-Удмуртия», Госсовет уже рассматривал вопрос об упразднении населенных пунктов, в которых не осталось жителей. В октябре депутаты приняли решение об упразднении еще шести поселений.