Согласно материалам дела, исковое заявление было подано 6 ноября 2026 года. В качестве ответчиков выступают Михаил Лесной, Артур Дякин, Алексей Ардатий и Виктор Косторнов. В тексте заявления указано, что сумма в 23,5 млн рублей включает 16 млн руб. основного налогового долга и 7,49 млн руб. начисленных пеней. Штрафные санкции за налоговые правонарушения в рамках данного иска не заявляются.