ФНС требует 23,5 млн рублей с руководства ставропольского поставщика электротехники
Управление Федеральной налоговой службы (УФНС) по Саратовской области обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края с иском о привлечении к субсидиарной ответственности четырех физических лиц, контролировавших деятельность ООО «Диарт». Общая сумма требований составляет 23,55 млн руб.
Согласно материалам дела, исковое заявление было подано 6 ноября 2026 года. В качестве ответчиков выступают Михаил Лесной, Артур Дякин, Алексей Ардатий и Виктор Косторнов. В тексте заявления указано, что сумма в 23,5 млн рублей включает 16 млн руб. основного налогового долга и 7,49 млн руб. начисленных пеней. Штрафные санкции за налоговые правонарушения в рамках данного иска не заявляются.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Диарт» зарегистрировано в 2013 году в Ставрополе. Основной вид деятельности — торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами. Уставный капитал компании составляет 15 тыс. рублей. Выручка компании за 2025 год составила 405 млн рублей, прибыль — 288 тысяч рублей.