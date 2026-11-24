Ставропольские предприятия в 2026 году вышли на восемь новых экспортных направлений и заключили контракты на сумму более $188 тыс. Об этом сообщил министр экономического развития края Антон Доронин. При поддержке региона девять местных брендов начали поставлять продукцию в восемь стран.