Ставропольские производители заключили экспортные контракты на $188 тысяч
Ставропольские предприятия в 2026 году вышли на восемь новых экспортных направлений и заключили контракты на сумму более $188 тыс. Об этом сообщил министр экономического развития края Антон Доронин. При поддержке региона девять местных брендов начали поставлять продукцию в восемь стран.
Кондитерские изделия из Ставрополья отправляют в Таджикистан, алкогольную продукцию — в Турцию и Армению. Оборудование для пищевой промышленности поставляют в Узбекистан, сельскохозяйственные машины и инструменты — в Азербайджан, лакокрасочные материалы — в Иран.
Кроме того, финансовую поддержку для организации поставок получило предприятие, выпускающее оборудование для пищевой промышленности.
По словам Антона Доронина, в краевых и федеральных мероприятиях, посвященных экспорту, приняли участие более 160 производителей. 65 предприятий получили консультационную поддержку по вопросам выхода на зарубежные рынки, участия в международных мероприятиях и расширения географии поставок.
Несколько ставропольских брендов также стали победителями окружного и всероссийского этапов конкурса «Экспортер года».