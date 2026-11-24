Новые крупномерные деревья появились на улицах Артиллерийской и Танкистов в Саратове, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Ранее саженцы появились на смотровой площадке у старого аэропорта, на набережной, в Детском парке, саду «Липки», а также на улицах Большой Казачьей, Зарубина, Вольской, Советской и проспектах Столыпина и 50 лет Октября.