В Саратове высадили деревья-крупномеры на улицах Артиллерийской и Танкистов
Осенью на центральных улицах города должны появиться 435 саженцев
Новые крупномерные деревья появились на улицах Артиллерийской и Танкистов в Саратове, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Ранее саженцы появились на смотровой площадке у старого аэропорта, на набережной, в Детском парке, саду «Липки», а также на улицах Большой Казачьей, Зарубина, Вольской, Советской и проспектах Столыпина и 50 лет Октября.
В ближайшее время коммунальные службы приступят к высадке на ул. Соколовой и проспекте 50 лет Октября. Работы продолжатся, пока позволяет погода, отметил глава региона.
Озеленение идет в рамках региональной программы, на которую из областного бюджета в этом году выделили 20 млн руб. Главным условием господин Бусаргин назвал приживаемость саженцев: на площадках обустраивают системы полива и аэрации, а технологию посадки контролируют профильные специалисты. Осенью на центральных улицах планируется высадить 435 деревьев-крупномеров.
Благоустройство общественных пространств Саратова ведется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», стартовавшего в 2025 году. В 2026 году в городе должны появиться пять новых парков и 17 скверов на месте аварийных построек и пустырей.