В п. Янтарном Аксайского района Ростовской области ликвидировали открытое горение на складе с веломотопродукцией. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области. Пожар локализовали на площади 200 кв. м, полностью открытое горение потушили в 13:55.