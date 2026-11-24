В Аксайском районе открытое горение на складе веломотопродукции ликвидировано
В п. Янтарном Аксайского района Ростовской области ликвидировали открытое горение на складе с веломотопродукцией. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области. Пожар локализовали на площади 200 кв. м, полностью открытое горение потушили в 13:55.
Сообщение о возгорании на улице Индустриальной, 3, поступило в экстренные службы в 13:15. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Причины пожара устанавливаются.