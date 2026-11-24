«Акция приурочена к наступающему 2027 году и предновогоднему высокому сезону в торговле. Мы хотим, чтобы предприниматели на собственном опыте оценили преимущества и удобство эквайринга от ПСБ. Акция отвечает запросу предпринимателей на выгодные условия на старте, быстрое обслуживание и возможность получить терминал в день обращения в офисе банка, без ожидания», — отметила Инна Емельянова, директор Департамента эквайринга ПСБ.