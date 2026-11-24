В 2026 году ученые продолжили натурные испытания: летом проверяли защиту зон отдыха, осенью — работу заграждений возле рыболовных участков. По предварительным результатам, которые ВНИРО представил в ноябре, в огражденной акватории оказалось меньше медуз. В защищенном ставном неводе их было меньше, а средний улов рыбы оказался выше, чем в контрольном. Однако институт не приводит в опубликованном сообщении численные значения разницы и не сообщает, сколько участков охватил эксперимент.