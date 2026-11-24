Ростовские ученые установили в Азовском море сети от медуз
Заявку на регистрацию программы институт подал в Роспатент
Южный филиал ВНИРО разработал компьютерную программу, которая рассчитывает расположение заградительных сетей и отбойников медуз с учетом береговой линии, рельефа дна, течений и конструкции рыболовных снастей. Заявку на регистрацию программы институт подал в Роспатент, сообщили в пресс-службе филиала.
Работа началась из-за массового роста численности медуз в Азовском море. По оценке ВНИРО, средняя соленость воды достигла 15 промилле, а биомасса медуз исчисляется миллионами тонн. Скопления мешают отдыху на побережье и забивают ставные невода. Ученые не рассчитывают сократить численность организмов во всем море: сети должны защищать отдельные пляжи и промысловые участки.
Первые полевые испытания прошли осенью 2025 года в Темрюкском районе. Специалисты наблюдали за течениями и перемещением медуз, снимали их под водой и с поверхности, параллельно фиксировали метеорологические и гидрологические показатели. Эти данные легли в основу двумерной гидродинамической модели. Она помогает подобрать геометрию и угол установки сети для конкретного участка, чтобы учитывать местные течения и характеристики орудий лова.
В 2026 году ученые продолжили натурные испытания: летом проверяли защиту зон отдыха, осенью — работу заграждений возле рыболовных участков. По предварительным результатам, которые ВНИРО представил в ноябре, в огражденной акватории оказалось меньше медуз. В защищенном ставном неводе их было меньше, а средний улов рыбы оказался выше, чем в контрольном. Однако институт не приводит в опубликованном сообщении численные значения разницы и не сообщает, сколько участков охватил эксперимент.
Планы испытать сети институт объявил еще в сентябре 2025 года. Тогда ВНИРО сообщал, что первые наблюдения показали особенно крупные скопления медуз в южной части моря, прежде всего у Темрюкского района. Осенью того же года исследователи начали собирать данные для программы моделирования; в августе 2026 года институт сообщил о ее создании и новом этапе апробации сетей.
Результаты пока подтверждают возможность локально отводить медуз от пляжей и снастей, но сами по себе не доказывают, что заграждения подойдут для всего побережья. Перед расширением применения регионам предстоит оценить стоимость установки и обслуживания сетей. Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков предложил проработать внедрение технологии с прибрежными регионами после представления результатов испытаний.