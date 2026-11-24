Нижегородский мэр пожаловался в прокуратуру из-за обмеления озера
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что обратился в природоохранную прокуратуру из-за обмеления Светлоярского озера в Сормовском районе. У властей есть подозрение, что обмеление связано с откачкой грунтовых вод на идущей рядом стройке.
«Без итогов проверки скоропалительных выводов делать не будем, но есть прямое подозрение, что обмеление — вовсе не природное явление», — написал мэр. Что за стройка идет рядом, он не уточнил.
Специалисты муниципальной «Дирекции парков и скверов», городского департамента благоустройства и областного минэкологии несколько раз обследовали территорию, все собранные материалы передали в органы госнадзора.