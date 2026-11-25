Сама Анапа создает идеальный фон для этого проекта. Мягкий субтропический климат, 280 солнечных дней в году и сезон купания с мая по октябрь — это лишь часть преимуществ. Живописные окрестности с виноградниками и лавандовыми полями превращают отдых в насыщенное впечатлениями путешествие.