Больше, чем море: А45 меняет представление об отдыхе в Анапе
Современный курорт — это не только пляж и солнце.
Сегодня отдыхающим важно, чтобы все необходимое для качественного досуга находилось под рукой. Именно такую философию заложила ГК «Вектор» в проект А45, который возводится в Анапе.
Комплекс, расположенный на улице Верхняя дорога, 35, находится в шаговой доступности от Черного моря (750 метров) и знаменитых песчаных пляжей. При этом добраться сюда легко: рядом находятся ключевые транспортные маршруты и железнодорожный вокзал.
А45 — это пространство, где продумана каждая деталь. Проект объединит шесть корпусов на 2 520 апартаментов. Собственники получат всю инфраструктуру прямо на территории: сюда входят взрослый и детский бассейны (474 кв. м), фитнес-зона и СПА-пространство. Прогулочные зоны с фонтанами, торговая галерея и паркинг дополняют картину комфортной жизни.
Такой формат подходит для любых сценариев: семейных каникул с детьми, спонтанных поездок на выходные или «зимовки» у моря. Выбор планировок и отделки широк — от «предчистовой» до полностью готовой к заселению с мебелью и техникой.
Сама Анапа создает идеальный фон для этого проекта. Мягкий субтропический климат, 280 солнечных дней в году и сезон купания с мая по октябрь — это лишь часть преимуществ. Живописные окрестности с виноградниками и лавандовыми полями превращают отдых в насыщенное впечатлениями путешествие.
Застройщик и рекламодатель: ООО "СЗ "СтройЮг Недвижимость".
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте.
Застройщик входит входит в ГК Вектор.Реклама.
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте.
Застройщик входит входит в ГК Вектор.Реклама.