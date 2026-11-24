В Таганроге откроют 23 елочных базара
С 1 декабря в Таганроге начнут работать елочные базары. Власти определили 13 площадок для продажи новогодних деревьев, при этом торговлю в несанкционированных местах обещают пресекать, сообщает глава города Светлана Камбулова.
Всего в городе организуют 23 точки продажи елей и сосен. 21 базар откроется 1 декабря, еще два начнут работу 12 декабря.
С предпринимателями заключили официальные договоры. Они должны поддерживать порядок на торговых площадках и соблюдать требования безопасности. За соблюдением правил будут следить мобильные группы. Нарушителям грозит административная ответственность.
Горожанам рекомендуют покупать хвойные деревья только в официальных точках и проверять документы на товар.