Суд в Удмуртии взыскал с продавца на Wildberries 110 тысяч рублей
Предпринимательница продала поддельный геймпад за 5,2 тысячи рублей
Арбитражный суд Удмуртской Республики взыскал с индивидуального предпринимателя 110 тыс. руб. в пользу Sony Interactive Entertainment Inc. за продажу поддельного геймпада для PlayStation 5 на Wildberries. Об этом говорится в решении суда от 23 октября.
Компания обнаружила товар в магазине предпринимательницы на Wildberries в марте 2026 года и купила его за 5,2 тыс. руб. По мнению Sony, геймпад незаконно использовал ее товарные знаки и повторял внешний вид запатентованного устройства.
Предпринимательница не согласилась с иском. Она считала, что компенсацию следует снизить до 20 тыс. руб., поскольку речь шла о продаже всего одного товара. Суд отклонил эти доводы и удовлетворил требования компании в полном объеме.
Кроме компенсации, с предпринимательницы взыскали 23,9 тыс. руб. судебных издержек и 10,5 тыс. руб. госпошлины. Решение может быть обжаловано в течение месяца.