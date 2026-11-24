В конкурсной документации заказчик установил гарантийные сроки для разных частей сооружения. Гарантия на мост и береговые подпорные стены составит восемь лет, на конусы и укрепления — пять лет. Для слоев основания дорожной одежды в местах сопряжения моста с подходами срок равен шести годам. Верхний слой покрытия мостового полотна подрядчик должен гарантировать четыре года, нижний — пять лет. На металлические барьерные ограждения и перила установили пятилетнюю гарантию, на композитные водоотводные лотки — семилетнюю. Гарантия на дорожные знаки составит десять лет, а на термопластиковую разметку — один год. Сроки отсчитывают от приемки объекта.