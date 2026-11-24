Мост через Терек во Владикавказе отремонтируют за 1,63 млрд рублей
Заказчиком выступает ФКУ «Упрдор Кавказ», размещающееся в Пятигорске
ФКУ «Упрдор Кавказ» объявило конкурс на капитальный ремонт моста через Терек на км 510+231 федеральной трассы Р-217 «Кавказ» в Северной Осетии. Начальная цена контракта — 1,63 млрд руб. Заявки принимают до 10 декабря 2026 года, итоги закупки планируют подвести 15 декабря. Работы должны завершиться до 31 декабря 2028 года, следует из данных ЕИС.
Контракт рассчитан на два бюджетных года. В 2027 году заказчик предусмотрел 95,1 млн руб., в 2028-м — 1,535 млрд руб. На 2026 год финансирование не заложили. Подрядчик получит аванс в размере 30% цены контракта; расчеты по авансу пройдут с казначейским сопровождением. Обеспечение исполнения контракта установили на уровне 1%.
До конкурса проект прошел государственную экспертизу. В опубликованной записи о заключении Главгосэкспертизы указано, что 2 июля 2026 года проектная документация и результаты инженерных изысканий получили отрицательное заключение. Запись относит экспертизу к тому же объекту — мосту через Терек на км 510+231 трассы Р-217. Через несколько месяцев после отрицательного заключения Упрдор «Кавказ» разместил конкурс на капитальный ремонт моста. В закупочной карточке не опубликован текст экспертного заключения с перечнем замечаний.
В конкурсной документации заказчик установил гарантийные сроки для разных частей сооружения. Гарантия на мост и береговые подпорные стены составит восемь лет, на конусы и укрепления — пять лет. Для слоев основания дорожной одежды в местах сопряжения моста с подходами срок равен шести годам. Верхний слой покрытия мостового полотна подрядчик должен гарантировать четыре года, нижний — пять лет. На металлические барьерные ограждения и перила установили пятилетнюю гарантию, на композитные водоотводные лотки — семилетнюю. Гарантия на дорожные знаки составит десять лет, а на термопластиковую разметку — один год. Сроки отсчитывают от приемки объекта.
Мост расположен на федеральной трассе Р-217 «Кавказ», которая связывает М-4 «Дон» с Владикавказом, Грозным, Махачкалой и границей с Азербайджанской Республикой. Заказчиком выступает ФКУ «Упрдор Кавказ», размещающееся в Пятигорске. Конкурс проводится по 44-ФЗ на электронной площадке «Фабрикант».