По версии следствия, по заданию дистанционного куратора горожанин за деньги установил в своей квартире сим-бокс. Это оборудование позволяет мошенникам использовать сим-карты для генерации звонков и сообщений, подменять номера и обходить системы безопасности операторов. Челябинца задержали сотрудники управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по области с оперативниками регионального УФСБ России. По месту его жительства провели обыск и изъяли сам терминал пропуска трафика, мобильные телефоны, 20 сим-карт различных операторов связи, портативные компьютеры и средства видеосвязи.