Из 169,8 млн руб. заявленной стоимости около 106,5 млн руб. приходится на недвижимость, 63 млн руб. — на оборудование. При общей площади зданий примерно в 15,4 тыс. кв. м это дает около 6,8 тыс. руб. за метр, что составляет оценку по верхней границе для корпусов, построенных в 70–80-е годы прошлого века и без собственности на землю. При этом оборудование оценивалось как у работающего предприятия, но для покупателя, который не собирается производить спирт, это цена металлолома, а не технологии, отмечает эксперт.