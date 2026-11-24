Казачья доля
В Ставропольском крае выставили на торги спиртзавод за 170 млн рублей
На Ставрополье продается спиртзавод ООО «Казачье», находящийся в Минераловодском округе. Начальная цена составляет порядка 170 млн руб. В состав лота входят право аренды участка площадью 4,9 га, а также комплекс зданий, производственные корпуса предприятия, технологическое оборудование. Как считают эксперты, максимальную цену, скорее всего, готов будет дать только действующий участник рынка. Если же профильный инвестор не найдется, то реальная стоимость комплекса рискует сжаться более, чем в три раза.
В Ставропольском крае на торги выставили производственный комплекс ООО «Казачье» — спиртзавод, расположенный в Минераловодском округе. Начальная цена лота составляет почти 170 млн руб. Подведение итогов назначено на 14 января 2027 года.
В состав лота входит право аренды земельного участка площадью 4,9 га. Участок предназначен для производственных целей и размещения промышленных объектов. Помимо него, покупателю предлагается комплекс зданий и сооружений. Основную часть недвижимости составляют корпуса завода. В их числе — здание главного корпуса площадью 1,6 тыс. кв. м, бродильное отделение площадью 2,4 тыс. кв. м, варочное отделение — 1,1 тыс. кв. м, спиртоприемное отделение — 1,2 тыс. кв. м. В перечень также включены заводоуправление площадью более 1 тыс. кв. м, котельная, энергоцех, спиртохранилище, лаборатория, акцизный склад, зерносклады площадью 1,7 тыс. и 1,9 тыс. кв. м, гараж и другие объекты инфраструктуры.
Вместе с недвижимостью в лот включено технологическое оборудование. Среди наиболее крупных позиций — брагоректификационные установки, парогенератор, котлы, бродильные аппараты, емкости для хранения и переработки сырья и продукции, дробилки, сепаратор для очистки зерна, насосы и трансформаторы. Стоимость оборудования в перечне составляет около 63 млн руб. Кроме того, в состав имущества входят офисная мебель и техника общей стоимостью около 282 тыс. руб.
В описании лота указано, что на земельный участок и перечисленные объекты недвижимости наложен запрет на регистрационные действия. Начальная цена права аренды участка отдельно оценена в 1,09 млн руб.
Согласно данным портала проверки контрагентов Rusprofile, ООО «Казачье» было зарегистрировано в сентябре 2003 года в Черкесске. С 27 декабря 2024 года функции руководителя исполняет конкурсный управляющий Мария Брагина. Основной профиль компании — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. При этом у ООО сохраняется действующий набор лицензий в производстве и обороте этилового спирта и алкогольной продукции, производство лекарственных средств, эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных объектов, обращение с отходами.
Как отмечает управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев, главная ценность лота заключается в готовой лицензируемой площадке производства спиртного полного цикла мощностью примерно 3 тыс. дал в сутки, так как в нынешних экономических условиях строительство аналогичной площадки с нуля потребует миллиарды вложений и несколько лет согласований.
Из 169,8 млн руб. заявленной стоимости около 106,5 млн руб. приходится на недвижимость, 63 млн руб. — на оборудование. При общей площади зданий примерно в 15,4 тыс. кв. м это дает около 6,8 тыс. руб. за метр, что составляет оценку по верхней границе для корпусов, построенных в 70–80-е годы прошлого века и без собственности на землю. При этом оборудование оценивалось как у работающего предприятия, но для покупателя, который не собирается производить спирт, это цена металлолома, а не технологии, отмечает эксперт.
«Если профильный инвестор не найдется, реальная стоимость комплекса рискует сжаться примерно до 35–60 млн рублей. Шаг снижения в 5% как раз и показывает, что организатор торгов заранее допускает, что по начальной цене лот может не уйти», — считает господин Тедеев.
В то же время действует запрет на регистрационные действия по всем объектам. Аресты по ст. 126 «Закона о банкротстве» снимаются автоматически, но это не работает, если запрет наложен следователем или судом в рамках уголовного дела. По мнению Вадима Тедеева, для спиртовых активов на Северном Кавказе это типичная ситуация. В этом случае покупатель рискует заплатить деньги и месяцами ждать регистрации права.
Вторая проблема в том, что часть зданий находится в другом кадастровом квартале, отмечает собеседник «Ъ-Кавказ». Право аренды оформлено на один участок, а варочное и бродильное отделения, передаточный чан и резервуар для воды имеют номера другого. То есть, покупателю предлагают более 3,6 тыс. кв. м ключевых цехов стоимостью около 21 млн руб., но ними он не получает никакого земельного права. Косвенно это подтверждает и позиция «трубопровод между двумя производственными площадками». Завод стоит на двух участках, а продается право только на один, обращает внимание Вадим Тедеев.
«Очевидно, что максимальную цену готов дать только действующий игрок спиртовой или ликеро-водочной отрасли, которому нужна площадка для расширения. Но и он вначале проверит шансы на снятие арестов и возможность оформить землю по всем правилам, а затем заложит еще 150–400 млн руб. на восстановление и оборотный капитал. Если же такой покупатель не найдется, то завод может продаваться долго и по низкой цене. Просто как земля эта площадка вряд ли будет кому-то интересна, особенно с учетом таких юридических нюансов»,— подытожил эксперт.