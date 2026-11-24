В Кургане завели дело после нападения собак на ребенка
СУ СКР по Курганской области возбудило уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) после нападения собак на девочку в региональном центре. Об этом сообщает пресс-служба госоргана.
Информация об инциденте появилась в СМИ. По их данным, 23 ноября в микрорайоне Восточный на девочку напала стая собак. Она получила укушенные раны. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа при участии представителей муниципального приюта для бездомных животных города.