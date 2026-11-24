Разведывательный самолет США оказался вблизи границ Калининградской области
Разведывательный самолет ВВС США Boeing RC-135U Combat Sent пролетел над Финляндией вблизи западных границ России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на изученные полетные данные.
Самолет вылетел с британской авиабазы Милденхолл около 5:13 мск и направился на восток. Пролетев над территорией Польши, борт прошел неподалеку от Калининградской области, затем пересек воздушное пространство Латвии, Эстонии и Финляндии.
По состоянию на 8:37 мск американский разведчик находился над Финляндией недалеко от российской границы.