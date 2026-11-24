Обвинение чиновнику предъявили 9 ноября 2026 года. Постановление об аресте было вынесено 13 ноября, но адвокат подал апелляционную жалобу. Судебная коллегия по уголовным делам признала законным решение Эльбрусского районного суда об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.