В Кабардино-Балкарии суд оставил под стражей главу поселения Эльбрус
Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил под стражей главу сельского поселения Эльбрус, обвиняемого в превышении должностных полномочий (пп. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ВС КБР.
Обвинение чиновнику предъявили 9 ноября 2026 года. Постановление об аресте было вынесено 13 ноября, но адвокат подал апелляционную жалобу. Судебная коллегия по уголовным делам признала законным решение Эльбрусского районного суда об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.