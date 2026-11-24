Петербург не получит новые электросуда к навигации 2027 года
Только одно гибридное судно будет возить пассажиров по водным маршрутам Санкт-Петербурга в навигацию 2027 года, сообщил первый зампред комитета по транспорту Алексей Гончаров во время пресс-конференции ТАСС.
Крупные судовладельцы, как отметил чиновник, прикладывают усилия, чтобы на реках и каналах Петербурга появлялись гибридные, в том числе электросуда. Город тоже к этому стремится.
«Но прогнозов на следующий год нет таких больших, чтобы дополнительные суда пришли. Пока будет, скорее всего, одно судно»,— признался господин Гончаров.
Чиновник также рассказал, что в следующем году в Кронштадте планируют запустить «Летнюю пристань». В 2026 году ее не успели ввести в эксплуатацию. Запуск перенесли на грядущий сезон.