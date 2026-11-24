В Челябинской области врио главы Госжилинспекции стала Марина Криволапова
Она продолжит также исполнять обязанности первого заместителя руководителя ГЖИ
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о возложении исполнения обязанностей начальника Главного управления Государственной жилищной инспекции региона на первого заместителя руководителя ведомства Марину Криволапову. Документ от 24 ноября вступил в силу и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Кадровые перестановки произошли после отставки прежнего руководителя региональной Госжилинспекции Ирины Настенко, которая возглавляла ведомство до 23 ноября 2026 года. Губернатор Алексей Текслер освободил ее от должности по собственной инициативе, соответствующее постановление глава региона подписал 16 ноября.
Согласно тексту документа, Марина Криволапова будет руководить региональной ГЖИ в статусе исполняющей обязанности до официального назначения начальника ведомства. Она продолжит совмещать руководство инспекцией с исполнением обязанностей по своей основной должности первого заместителя, получая соответствующий должностной оклад и надбавки.