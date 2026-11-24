Согласно тексту документа, Марина Криволапова будет руководить региональной ГЖИ в статусе исполняющей обязанности до официального назначения начальника ведомства. Она продолжит совмещать руководство инспекцией с исполнением обязанностей по своей основной должности первого заместителя, получая соответствующий должностной оклад и надбавки.