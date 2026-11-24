Спортсменка из Калининграда подарила голос и внешность героине GTA 6
Российская спортсменка Оксана Гришина стала прототипом бодибилдерши Раины Колевой в игре GTA 6. Она передала персонажу не только внешность, но и голос. Об этом сообщает «Чемпионат».
Героиню можно встретить в четвертой главе игры во время миссии «Грязная работа». В титрах указано настоящее имя Оксаны Гришиной. Раина произносит реплики на английском и русском языках.
Оксана Гришина родилась в Калининграде. Она четырежды становилась чемпионкой IFBB Olympia и неоднократно выходила в финал престижных соревнований по бодибилдингу.
Спортсменка опубликовала в социальных сетях фотографию с игрой и рассказала об участии в проекте.
«Теперь, когда GTA 6 вышла, мне разрешили рассказать, что я приняла в ней участие. Я работала над этим почти пять лет. Спасибо всей замечательной команде Rockstar Games за то, что взяли меня в проект и сделали эту работу такой потрясающей и веселой»,— написала госпожа Гришина.