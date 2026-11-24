«Теперь, когда GTA 6 вышла, мне разрешили рассказать, что я приняла в ней участие. Я работала над этим почти пять лет. Спасибо всей замечательной команде Rockstar Games за то, что взяли меня в проект и сделали эту работу такой потрясающей и веселой»,— написала госпожа Гришина.