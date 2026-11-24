По данным властей, долг формировался почти десять лет. Среди причин названы задолженность застройщика, продажа недвижимости с использованием мошеннической схемы, заселение домов до ввода в эксплуатацию, а также отсутствие легального подключения к водоснабжению и оплаты ресурса. По факту мошенничества возбуждалось уголовное дело, застройщик был привлечен к ответственности. Однако задолженность за коммунальную услугу продолжала расти.