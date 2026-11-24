В Сочи сохранят водоснабжение домов на улице Фабрициуса
В Сочи удалось предотвратить отключение от водоснабжения двух жилых комплексов на улице Яна Фабрициуса. Задолженность перед «Водоканалом» составляет 9,6 млн руб. По итогам встречи с жителями стороны договорились о реструктуризации долга. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
По данным властей, долг формировался почти десять лет. Среди причин названы задолженность застройщика, продажа недвижимости с использованием мошеннической схемы, заселение домов до ввода в эксплуатацию, а также отсутствие легального подключения к водоснабжению и оплаты ресурса. По факту мошенничества возбуждалось уголовное дело, застройщик был привлечен к ответственности. Однако задолженность за коммунальную услугу продолжала расти.
Вопрос о сносе самовольных построек на улице Фабрициуса рассматривается в суде. Для определения правового статуса домов и безопасности проживания назначена судебная строительно-техническая экспертиза.