Предложения ранжировались по сумме баллов в итоговой рейтинговой таблице, в которой учитывались оценки по таким ключевым показателям, как стоимость и условия обслуживания, наличие комиссии за входящие поступления, наличие и количество бесплатных платежей в другие банки, стоимость платежа сверх лимита и бесплатные лимиты переводов физлицам, условия снятия и внесения 100 тыс. рублей в месяц, а также наличие программы лояльности по счету. Кроме того, эксперты обращали внимание на возможность начисления процента на остаток, возможности дистанционного открытия РКО, в том числе на Банки.ру, регистрации бизнеса через банк и выезда менеджера для подписания документов.