На Ставрополье региональные гарантии участникам СВО распространят на иностранцев
В Ставропольском крае предлагают распространить действие регионального закона о социальных гарантиях участникам специальной военной операции на иностранных граждан и лиц без гражданства, проходящих военную службу в российских Вооруженных силах и других предусмотренных законодательством воинских формированиях. Соответствующие поправки подготовлены к краевому закону о поддержке участников СВО и их семей. С законопроектом ознакомился «Ъ-Кавказ».
Сейчас региональный закон №18-кз от 28 февраля 2023 года распространяется на граждан России, участвующих в специальной военной операции. Проект предлагает дополнить перечень иностранными гражданами и лицами без гражданства, проходящими или проходившими военную службу в Вооруженных силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах, где законодательством предусмотрена военная служба. Изменения также касаются служащих Росгвардии со специальными званиями полиции и личного состава Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю. При этом сохраняется предусмотренное законом требование о проживании участника СВО в регионе.
Кроме расширения круга получателей, законопроект предусматривает корректировку отдельных мер социальной поддержки. В частности, предлагается исключить условие, по которому право семьи на компенсацию стоимости детской путевки зависело от места жительства самого участника СВО на дату ее приобретения. Сейчас компенсация предоставляется на путевки для детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно, ее размер ограничен 33 тыс. руб. за одну путевку.
Еще одно изменение касается транспортного налога. Из перечня дополнительных социальных гарантий, которые предоставляются участникам СВО до конца года, следующего за годом завершения специальной военной операции, предлагается исключить льготу по его уплате. При этом непосредственно положение о транспортной налоговой льготе в статье закона проектом не отменяется — корректируется норма о сроке предоставления гарантий.
Также предлагается сузить перечень мер поддержки для детей погибших участников СВО, которые проживают в Ставропольском крае, но сам военнослужащий на дату гибели не жил в регионе. В новой редакции соответствующее правило будет распространяться только на компенсацию стоимости обучения ребенка в учреждениях среднего профессионального и высшего образования. Размер такой компенсации сейчас ограничен 200 тыс. руб. за учебный год на каждого ребенка.
Законопроектом предусмотрены разные сроки вступления поправок в силу. Расширение перечня участников СВО и часть других изменений должны начать действовать на следующий день после официального опубликования закона. Изменения, касающиеся срока предоставления отдельных гарантий и условий поддержки семей погибших, предлагается ввести с 1 января 2027 года.
Проект находится в работе комитета Думы Ставропольского края по социальной политике и здравоохранению.