Сейчас региональный закон №18-кз от 28 февраля 2023 года распространяется на граждан России, участвующих в специальной военной операции. Проект предлагает дополнить перечень иностранными гражданами и лицами без гражданства, проходящими или проходившими военную службу в Вооруженных силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах, где законодательством предусмотрена военная служба. Изменения также касаются служащих Росгвардии со специальными званиями полиции и личного состава Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю. При этом сохраняется предусмотренное законом требование о проживании участника СВО в регионе.