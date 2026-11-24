В Ставропольском крае могут изменить порядок выплаты единовременного пособия семьям погибших участников специальной военной операции. Вместо действующего миллиона рублей на семью предлагается выплачивать по 200 тыс. руб. каждому ее члену. При такой формуле совокупная сумма поддержки будет зависеть от числа получателей: для семьи из трех человек она составит 600 тыс. руб., из пяти — 1 млн руб. С законопроектом ознакомился «Ъ-Кавказ».