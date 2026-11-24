На Ставрополье будут выплачивать по 200 тыс. рублей каждому члену семьи погибшего участника СВО
В Ставропольском крае могут изменить порядок выплаты единовременного пособия семьям погибших участников специальной военной операции. Вместо действующего миллиона рублей на семью предлагается выплачивать по 200 тыс. руб. каждому ее члену. При такой формуле совокупная сумма поддержки будет зависеть от числа получателей: для семьи из трех человек она составит 600 тыс. руб., из пяти — 1 млн руб. С законопроектом ознакомился «Ъ-Кавказ».
Поправки подготовлены к краевому закону «О дополнительных социальных гарантиях участникам специальной военной операции и мерах социальной поддержки членов их семей». Сейчас размер пособия устанавливается правительством региона и составляет 1 млн руб. на семью. Деньги распределяются между родственниками в равных долях. Проект предлагает закрепить непосредственно в законе выплату в размере 200 тыс. руб. каждому члену семьи погибшего военнослужащего.
Таким образом, для семей, в которых менее пяти получателей, общий размер пособия уменьшится. При пяти членах семьи он останется прежним, а при большем числе получателей увеличится. Круг родственников, имеющих право на выплату, определяется законом и включает супругов, родителей и детей погибшего, соответствующих установленным возрастным и другим условиям.
Новая формула, согласно проекту, будет применяться к случаям гибели участников СВО, наступившим после вступления закона в силу. Отдельно предусмотрена возможность обращения вновь выявленного члена семьи, если право на получение пособия по прежней редакции закона уже было реализовано другими родственниками погибшего.
В августе 2026 года правительство Ставропольского края установило размер пособия для семей погибших участников СВО на уровне 1 млн руб. Впоследствии порядок его назначения и выплаты корректировался. Законопроект предлагает изменить сам принцип определения суммы — перейти от единого лимита на семью к фиксированной выплате каждому получателю.
Проект находится в работе комитета Думы Ставропольского края по социальной политике и здравоохранению. Очередное заседание регионального парламента назначено на 26 ноября.