Экс-сотрудник таможни в Новороссийске обвиняется в получении крупной взятки
Бывшему ведущему инспектору отдела специальных таможенных процедур Новороссийской таможни предъявили обвинение в получении взятки в крупном размере за содействие в беспрепятственном прохождении таможенного контроля. Его деятельность пресекли сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.
По версии следствия, не позднее января 2021 года к таможеннику обратился генеральный директор коммерческой организации с просьбой помочь при прохождении таможенного контроля товаров. Обвиняемый согласился оказать содействие, потребовав за это регулярную передачу денег.
Как полагает следствие, с января 2021 года по декабрь 2025 года бывший инспектор систематически получал от руководителя предприятия незаконное вознаграждение. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).
Генеральному директору организации также предъявлены претензии: в отношении него возбуждено дело по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки).