Как полагает следствие, с января 2021 года по декабрь 2025 года бывший инспектор систематически получал от руководителя предприятия незаконное вознаграждение. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).