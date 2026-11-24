Сначала женщине позвонили якобы из фонда и убедили, что ее мужу посмертно положены госнаграда и денежная выплата. Для оформления документов у нее выманили паспортные данные. Позже она получила уведомление о входе в личный кабинет на «Госуслугах». Перезвонив «специалисту», вдова узнала, что от ее имени действуют преступники, получившие доступ к электронной подписи через сайт налоговой.