Лжесиловики выманили у вдовы из Петрозаводска 12,5 млн рублей
Мошенники похитили у 47-летней жительницы Петрозаводска, недавно ставшей вдовой, 12,5 млн рублей. Об этом сообщили в МВД Карелии.
Сначала женщине позвонили якобы из фонда и убедили, что ее мужу посмертно положены госнаграда и денежная выплата. Для оформления документов у нее выманили паспортные данные. Позже она получила уведомление о входе в личный кабинет на «Госуслугах». Перезвонив «специалисту», вдова узнала, что от ее имени действуют преступники, получившие доступ к электронной подписи через сайт налоговой.
Дальше в дело включились лжесиловики. Они заявили, что женщина является «подозреваемой» из-за «подозрительного перевода». Ей запретили рассказывать о происходящем под угрозой уголовного дела и велели выполнять инструкции по видеосвязи.
Узнав, что она готовится покупать квартиру и держит крупную сумму на счетах, мошенники подсказали, как обмануть банк и риелтора, а потом убедили передать деньги курьеру «для проверки».
Денег вдова так и не дождалась. Сделку с квартирой удалось спасти только после того, как покупательница рассказала о проблемах риелтору, а та посоветовала обратиться в полицию. Даже при сотрудниках уголовного розыска мошенники продолжали звонить, оскорблять женщину и грозить обыском.