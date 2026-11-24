Петербуржец нашел в парке 2 млн рублей и добился права оставить их себе
Невский районный суд Санкт-Петербурга признал право собственности за мужчиной, который нашел в парке сумку с 2 млн рублей и передал находку полиции. Установить владельца денег правоохранителям не удалось. Необычной историей поделилась руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.
Петербуржец обнаружил сумку 30 ноября 2025 года и сразу обратился в полицию. На следующий день он передал заявление о находке в отдел. В декабре полицейские вынесли постановление, в котором указали, что установить владельца денег не представляется возможным.
В апреле 2026 года мужчина вновь обратился в участок с просьбой признать за ним право собственности на находку. Однако ему отказали, сославшись на нарушение требований статьи 227 гражданского кодекса РФ, регулирующей порядок действий при обнаружении чужой вещи.
Мужчина обратился в суд. Там не согласились с доводами полиции: суд указал, что истец сообщил о находке правоохранителям, а доказательств того, что он пытался скрыть деньги или утаить их, нет. В результате суд признал за петербуржцем право собственности на найденные 2 млн рублей.