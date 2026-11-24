Мужчина обратился в суд. Там не согласились с доводами полиции: суд указал, что истец сообщил о находке правоохранителям, а доказательств того, что он пытался скрыть деньги или утаить их, нет. В результате суд признал за петербуржцем право собственности на найденные 2 млн рублей.