«Ликъ» задуман как камерный односекционный дом с выразительной каскадной высотностью – от 5 до 15 этажей. Объём предложения подчеркнуто клубный: здесь спроектировано всего 97 квартир площадью от 35,46 до 88,95 кв. м. Функциональные евро-планировки, включая форматы с мастер-спальнями и возможностью гибкой организации жилого пространства. Черновая отделка открывает полную свободу для авторского дизайна. На верхних этажах приватность выходит на особый уровень: там расположено всего по три квартиры на площадке.