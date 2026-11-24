Дом, в котором свет обретает форму
В Воронеже стартовали продажи в клубном доме «Ликъ» на Лизюкова
Компания ВЫБОР объявила о старте продаж в новом клубном доме «Ликъ», который строится на улице Генерала Лизюкова. Это редкая для района премьера: свободной земли под застройку здесь практически нет, а новые проекты не появлялись годами.
«Ликъ» задуман как камерный односекционный дом с выразительной каскадной высотностью – от 5 до 15 этажей. Объём предложения подчеркнуто клубный: здесь спроектировано всего 97 квартир площадью от 35,46 до 88,95 кв. м. Функциональные евро-планировки, включая форматы с мастер-спальнями и возможностью гибкой организации жилого пространства. Черновая отделка открывает полную свободу для авторского дизайна. На верхних этажах приватность выходит на особый уровень: там расположено всего по три квартиры на площадке.
Архитектура естественного света
Главная идея проекта отражена в его названии: «Ликъ» – это здание, оживающее в лучах солнца. Благодаря ступенчатому силуэту и выходу большинства квартир на южную сторону, пространства буквально залиты дневным светом через увеличенные окна. Световой сценарий не обрывается на пороге квартиры: остекление выполнено даже в межквартирных коридорах, создавая ощущение легкости и простора с первых секунд в доме.
В темное время история получает элегантное продолжение: архитектурная подсветка мягко очерчивает фасад, превращая «Ликъ» в выразительную и притягательную доминанту вечерней улицы.
В проекте учли все, что формирует повседневный комфорт:
Сквозной парадный вестибюль: вход на уровне земли связывает первую линию улицы Лизюкова и тихий внутренний контур со стороны лицея №1;
Подземный паркинг и кладовые: 65 машино-мест с быстрым доступом на лифте и 24 индивидуальные кладовые на жилых этажах;
Сервисы «тапочковой доступности»: на первом уровне предусмотрено шесть коммерческих помещений площадью от 48,99 до 360,48 кв. м под уютные кофейни, авторские студии или полезные бытовые сервисы.
Локация, которую невозможно повторить
Вся социальная ткань вокруг дома уже полностью сформирована: рядом работают лицеи №1, №4 и №8, школа №94, сразу семь детских садов, спортивная школа олимпийского резерва, Институт искусств, детская и взрослая поликлиники, через дорогу – ТЦ «Аксиома».
Ввод клубного дома «Ликъ» в эксплуатацию намечен на III квартал 2029 года, а передача ключей состоится в IV квартале 2029 года.
Познакомиться с планировочными решениями уже можно на официальном сайте компании ВЫБОР, узнать условия бронирования – по тел.: 8 (800) 300-76-75 или в офисе продаж по адресу: г. Воронеж, ул. Вл. Невского, 19
Долевое строительство. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
ЖД «Ликъ»: г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 85а. Застройщик ООО СЗ «ВЫБОРСТРОЙ ШЕСТЬ». ОГРН 1193668024956.
ЖД «Ликъ»: г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 85а. Застройщик ООО СЗ «ВЫБОРСТРОЙ ШЕСТЬ». ОГРН 1193668024956.
ООО СЗ «ВЫБОР ГРАНД» ИНН 3662315008Реклама