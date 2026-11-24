«Центр-инвест» представил успешный опыт верификации по Стандарту общественного капитала бизнеса и цифровизации устойчивого банкинга
На заседании Проектной группы «ESG-банкинг» Ассоциации банков России, посвященной цифровизации ESG-отчетности и развития общественного капитала бизнеса, банк «Центр-инвест» представил результаты внедрения системы оценки кредитных рисков и интеграции ESG-принципов в бизнес-процессы.
Презентацию провели заместитель Председателя Правления Александр Долганов и заместитель Председателя Правления по отчетности, аналитике и финансам Сергей Смирнов.
Банк стал первой российской кредитной организацией, которая вошла в Реестр организаций, прошедших верификацию по Стандарту общественного капитала бизнеса, что подтверждает лидерство в повестке устойчивого развития и значительный вклад в достижение национальных целей.
Банк «Центр-инвест» имеет ESG-рейтинг AA+ (уровень ESG-2) от рейтингового агентства АКРА, является подписантом Принципов ответственной банковской деятельности финансовой инициативы ООН (UNEP FI), членом Глобального альянса банков, основанных на ценностях (GABV), а также публикует интегрированные годовые отчеты, доступные на русском, английском и китайском языках.
ESG-рейтинги для МСБ
Банк внедрил методологию ESG-рейтингования клиентов МСБ. По состоянию на 1 октября 2026 года банк присвоил 5 707 ESG-рейтингов клиентам на общую сумму 46,4 млрд рублей (97% всех кредитов субъектам МСП). В структуре оценки участвуют как количественные данные (ответы на анкету — 22,5%, отраслевые риски — 30%), так и экспертное мнение (22,5%) и данные кредитного анализа (25%). Опыт ESG-рейтингов показал устойчивую зависимость позиции нефинансового рейтинга и качеством обслуживания долга заемщиками. Поэтому для клиентов с высокими ESG-рейтингами, банк предлагает ниже ставку по такому продукту, как овердрафт.
Углеродный след и «зеленая» ипотека
Банк рассчитывает углеродный след для всех новых кредитов сельскохозяйственной отрасли ипотечных кредитов. На 1 октября 2026 года проведена оценка 6 658 кредитов на сумму 34,5 млрд рублей. Оценены 3 803 тыс. га земель, что эквивалентно 92% площади Швейцарии. Банк предлагает «зеленую ипотеку» со скидкой 0,5% на приобретение жилья в домах класса энергоэффективности A++, A+ и A.
ESG-инвестиции и платежи клиентов
С 1 января 2019 года по 1 октября 2026 года общий объем инвестиций банка в Цели устойчивого развития составил 849,7 млрд рублей, в национальные проекты России — 797,6 млрд рублей. Общий объем клиентских платежей за 2021 — 9 месяцев 2026 года достиг 3,8 трлн рублей.
В распределении платежей физических лиц по ЦУР лидируют: хорошее здоровье и благополучие (10,2%), ликвидация голода (9,1%), ликвидация нищеты (7,8%), качественное образование (6,6%) и устойчивые города (3,9%).
Кроме этого, специалисты банка рассказали, что более 8% корпоративного кредитного портфеля выдано отраслям, оказывающим положительный социальный эффект на общество — образование, медицина. Такой социально ориентированный подход высоко оценивают рейтинговые агентства и международные организации, в частности UNEP FI и GABV.
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