Банк внедрил методологию ESG-рейтингования клиентов МСБ. По состоянию на 1 октября 2026 года банк присвоил 5 707 ESG-рейтингов клиентам на общую сумму 46,4 млрд рублей (97% всех кредитов субъектам МСП). В структуре оценки участвуют как количественные данные (ответы на анкету — 22,5%, отраслевые риски — 30%), так и экспертное мнение (22,5%) и данные кредитного анализа (25%). Опыт ESG-рейтингов показал устойчивую зависимость позиции нефинансового рейтинга и качеством обслуживания долга заемщиками. Поэтому для клиентов с высокими ESG-рейтингами, банк предлагает ниже ставку по такому продукту, как овердрафт.