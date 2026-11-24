Правительство Ростовской области перераспределило 990,4 млн руб. бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2026 год. На эту сумму уменьшено финансирование единовременных выплат гражданам, добровольно заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ или войсках национальной гвардии сроком на год и более. Равнозначную сумму направили на субсидии сельхозпроизводителям для возмещения части затрат на агротехнологические работы при выращивании озимых под урожай 2027 года. С распоряжением правительства региона ознакомился «Ъ-Ростов».