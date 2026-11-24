На Дону почти миллиард рублей перенаправили с выплат контрактникам на поддержку аграриев
Правительство Ростовской области перераспределило 990,4 млн руб. бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2026 год. На эту сумму уменьшено финансирование единовременных выплат гражданам, добровольно заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ или войсках национальной гвардии сроком на год и более. Равнозначную сумму направили на субсидии сельхозпроизводителям для возмещения части затрат на агротехнологические работы при выращивании озимых под урожай 2027 года. С распоряжением правительства региона ознакомился «Ъ-Ростов».
Согласно документу, ассигнования по статье единовременных выплат отдельным категориям граждан сокращены на 990,3728 млн руб. На такую же сумму увеличено финансирование регионального проекта «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства. Общий объем перераспределяемых средств не меняется: итоговое сальдо составляет ноль.
Дополнительные средства предназначены для субсидирования затрат на подготовку почвы, приобретение семян и удобрений, средств защиты растений и горюче-смазочных материалов, а также оплату труда работников, занятых полевыми работами. Поддержка распространяется на выращивание озимой пшеницы, ржи, ячменя и тритикале. Согласно утвержденному ранее порядку предоставления субсидий, аграрии смогут возместить не более 70% фактически понесенных расходов. Получателей определят по результатам отбора, заявки будут принимать через систему «Электронный бюджет».
Ранее, 7 ноября, правительство РФ распределило между 22 регионами 13,33 млрд руб. из резервного фонда на поддержку агротехнологических работ при выращивании озимых под урожай 2027 года. Ростовская область получила около 4,51 млрд руб. — крупнейшую сумму среди субъектов.
23 ноября правительство Ростовской области также утвердило порядок предоставления субсидий аграриям постановлением №931. В нем установлены требования к получателям, перечень возмещаемых расходов и механизм расчета выплат. Ставку субсидии на один гектар региональное министерство сельского хозяйства должно определить отдельно.
Распоряжение о перераспределении бюджетных ассигнований подписано губернатором Юрием Слюсарем 23 ноября. Контроль за его исполнением возложен на заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия региона Алексея Касьяненко.