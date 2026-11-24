Госсовет Удмуртии сократил число депутатов на постоянной основе
Вместо 15 парламентариев зарплату за работу в Госсовете будут получать 13
Государственный совет Удмуртии принял законопроект о сокращении числа депутатов, работающих на постоянной основе, с 15 до 13 человек. Решение принято на заседании регионального парламента 24 ноября.
Всего в Госсовете Удмуртии 60 депутатов. До принятия изменений на постоянной основе работали 15 из них. Сокращение числа таких должностей предполагает уменьшение расходов на содержание парламента.