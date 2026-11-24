Иск подала межрайонная ИФНС России №4 по Республике Башкортостан. Налоговый орган указывает долг компании в размере 196,7 млн руб. Из этих средств по налогам организация задолжала 116,3 млн руб., остальное — страховые взносы, пени и штрафы. Инспекция просит утвердить арбитражным управляющим члена ассоциации арбитражных управляющих «Сириус» Дениса Удалова. Заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 12 января 2027 года.