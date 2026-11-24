Проектируемый квартал расположен в границах Ворошиловского проспекта, улиц Береговой и Донской, а также переулка Газетного. Основным элементом концепции станет пешеходный бульвар со смотровыми площадками, который соединит улицы Донскую и Береговую. Маршрут планируется проложить от каменной лестницы в переулке Газетном до Ворошиловского моста.