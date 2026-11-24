В Ростове ради нового бульвара могут изменить фасад кинотеатра «Прибой»
Концепция развития квартала на набережной Ростова-на-Дону предусматривает возможность изменения фасадов ресторана «Жигули» и бывшего стереокинотеатра «Прибой». Это следует из предложения по архитектурно-градостроительному развитию территории, которое застройщик жилого комплекса «Парамонов» представил региональному министерству строительства. Об этом сообщает «Блокнот Ростов».
Проектируемый квартал расположен в границах Ворошиловского проспекта, улиц Береговой и Донской, а также переулка Газетного. Основным элементом концепции станет пешеходный бульвар со смотровыми площадками, который соединит улицы Донскую и Береговую. Маршрут планируется проложить от каменной лестницы в переулке Газетном до Ворошиловского моста.
Предложенные архитектурные решения пока требуют дополнительной проработки. Их предстоит детализировать совместно с собственниками соседних земельных участков и объектов недвижимости.