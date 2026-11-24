В Сочи и Сириусе высота волн достигнет трех метров
В Сочи и на федеральной территории «Сириус» 25 ноября ожидается усиление волнения моря. Высота волн может достигнуть трех метров, а сила волнения — пяти баллов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.
Волнение моря до 4–5 баллов прогнозируется в течение суток 25 ноября. В связи с неблагоприятными погодными условиями в Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение.
Все городские службы и спасательные подразделения находятся на дежурстве. Обстановка в городе остается под круглосуточным контролем. Инфраструктура курорта продолжает работать в штатном режиме.
Жителей и гостей Сочи просят соблюдать меры предосторожности. В частности, автомобилистам рекомендуют не оставлять машины под деревьями и рекламными конструкциями. Во время сильного ветра следует по возможности избегать прогулок на открытых пространствах.
Кроме того, во время шторма не рекомендуется находиться на пирсах и в устьях рек. Эти меры необходимы для снижения рисков, связанных с неблагоприятными погодными условиями.
При возникновении чрезвычайных ситуаций жителям и гостям курорта следует обращаться по единому номеру вызова экстренных служб 112.