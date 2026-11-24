В Свердловской области за минувшую неделю зарегистрировали 30,8 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), из них 15 тыс. — в Екатеринбурге. Заболеваемость выросла на 22% по сравнению с предыдущей неделей, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.