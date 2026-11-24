Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 22%
В Свердловской области за минувшую неделю зарегистрировали 30,8 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), из них 15 тыс. — в Екатеринбурге. Заболеваемость выросла на 22% по сравнению с предыдущей неделей, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
При этом показатель остается на 7% ниже среднего многолетнего уровня. Дети составляют 64,3% от общего числа заболевших.
По результатам лабораторного мониторинга специалисты выявили риновирусы, коронавирусы, бокавирусы, аденовирусы и другие возбудители ОРВИ.
Неделей ранее в регионе зарегистрировали около 25,2 тыс. случаев ОРВИ. На детей приходилось 61,9% заболевших.