На «Роза Хутор» высота снежного покрова в высокогорье достигла 65 сантиметров
В минувшие выходные в высокогорье Сочи прошел снегопад.
На «Роза Хутор» снег выпал на нескольких высотных отметках: на высоте 1 600 метров его слой составляет 20 сантиметров, снеговая линия опустилась до 1 100 метров над уровнем моря. Отрицательные температуры способствуют сохранению снежного покрова и формированию основы для будущих горнолыжных трасс.
В ближайшие дни на курорте ожидаются новые снегопады и понижение температуры. По прогнозу Росгидромета, с 24 по 26 ноября на высоте 2 320 метров над уровнем моря, на отметке Роза Пик, может выпасть до 60 сантиметров снега.
«Рассчитываем, что горнолыжный сезон начнётся в запланированные сроки. Впереди ещё несколько дней снегопадов. С 24 по 26 ноября на отметке Роза Пик ожидается ещё до 60 сантиметров снега. Ждем существенное увеличение мощности снежного покрова в верхней зоне курорта и надеемся, что снежный покров ляжет на всех высотах, вплоть до Роза Долины. Мокрый снег ожидается даже в поселке Красная Поляна», — рассказал заместитель генерального директора «Роза Хутор» по эксплуатации горнолыжного комплекса Сергей Чернов.
На высоте 1 600 метров прогнозируемый прирост снежного покрова составит около 30 сантиметров, на Роза Плато (1 100 метров) — 15–20 сантиметров. По прогнозу, снегопад затронет и нижнюю отметку курорта — 540 метров над уровнем моря, где ожидается 5-10 см снега.
Самыми холодными днями станут 25 и 26 ноября: на Роза Пик температура воздуха может опуститься до 10 °C. Затем ожидается потепление — до +4 °C.
Уже на этой неделе устойчивые отрицательные температуры позволят специалистам курорта приступить к тестированию системы искусственного оснежения. Она насчитывает 404 снежные пушки. Искусственный снег отличается от естественного более плотной структурой и используется для создания и поддержания снежного покрытия на горнолыжных трассах.
В зимнем сезоне гостям «Роза Хутор» будет доступна зона катания протяжённостью 105 километров с трассами разного уровня сложности. В этом году курорт вновь получил звание лучшего горнолыжного курорта России по версии национальной премии SKI BUSINESS AWARDS.
До 30 ноября на курорте проходит акция «Чёрная пятница»: скидки на ски-пассы достигают 50%, на размещение в отелях — 20%. В течение зимнего сезона также будет действовать программа «Детям — горы в подарок». При бронировании взрослыми проживания в отелях «Роза Хутор» дети до 13 лет смогут бесплатно получить проживание, питание, ски-пассы, занятия с инструкторами, прокат снаряжения и ряд других услуг.
https://rosakhutor.ru/ ООО Компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор», 123458, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Строгино, ул. Маршала Прошлякова, д. 30, помещ. 1/3/1, ОГРН 103770201295Реклама. 6+