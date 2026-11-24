«Рассчитываем, что горнолыжный сезон начнётся в запланированные сроки. Впереди ещё несколько дней снегопадов. С 24 по 26 ноября на отметке Роза Пик ожидается ещё до 60 сантиметров снега. Ждем существенное увеличение мощности снежного покрова в верхней зоне курорта и надеемся, что снежный покров ляжет на всех высотах, вплоть до Роза Долины. Мокрый снег ожидается даже в поселке Красная Поляна», — рассказал заместитель генерального директора «Роза Хутор» по эксплуатации горнолыжного комплекса Сергей Чернов.