С 11 ноября 2026 года по 28 февраля 2027 года Российская система международных расчетов А7 проводит акцию, которая превращает оплату перевода в символическую сумму: платеж в десятки стран мира — за 1 рубль при приобретении векселя А7 на срок от 31 дня.