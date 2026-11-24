В потасовке участвовали молодые люди в возрасте от 23 до 38 лет и женщина 1995 года рождения. В отношении трех человек правоохранители составили административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Отмечается, что остальных участников инцидента привлекут к ответственности после доставления в отдел полиции.