В партии турецких мандаринов в порту Туапсе нашли вредителей
Россельхознадзор обнаружил средиземноморскую плодовую муху в партии из 24 тонн мандаринов, поступивших из Турции в Краснодарский край через порт Туапсе. Заражение цитрусовых подтвердили лабораторные исследования. Фрукты направили на обязательное карантинное фитосанитарное обеззараживание. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Карантинного вредителя выявили во время досмотра импортной партии в морском пункте пропуска «Туапсе». Специалисты установили, что в мандаринах присутствует средиземноморская плодовая муха. После лабораторного подтверждения заражения продукцию направили на обработку.
По данным ведомства, после проведения карантинного фитосанитарного обеззараживания партия фруктов была допущена к свободному обращению на территории России.
Средиземноморская плодовая муха родом из Африки. За последние десятилетия ареал ее распространения значительно расширился в северном направлении. Основным способом распространения вредителя считается перемещение зараженной растительной продукции при импорте и экспорте.
Насекомое представляет опасность для сельскохозяйственных культур, поскольку способно поражать около 200 видов растений. Наибольший ущерб плодовая муха наносит цитрусовым. При отсутствии защитных мероприятий повреждение урожая может достигать 90–100%.