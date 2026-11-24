Россельхознадзор обнаружил средиземноморскую плодовую муху в партии из 24 тонн мандаринов, поступивших из Турции в Краснодарский край через порт Туапсе. Заражение цитрусовых подтвердили лабораторные исследования. Фрукты направили на обязательное карантинное фитосанитарное обеззараживание. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.