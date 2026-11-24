Только одно министерство пока разместили в нижегородском «Доме связи»
В здании выкупленного властями региона «Дома связи» на площади Горького в Нижнем Новгороде пока размещено только министерство науки и высшего образования Нижегородской области. Как сообщили в управделами облправительства, подготовка помещений идет поэтапно.
Сроки размещения других ведомств неизвестны. Они зависят от соответствующих организационных и финансовых решений, добавили в управлении.
Как писал «Ъ-Приволжье», в 2024 году из бюджета Нижегородской области на покупку «Дома связи» выделили 757 млн руб. В него планировали переместить ряд госорганов, в том числе федеральных, из здания «Нижполиграфа», которое власти РФ передали региону под технопарк среднего профессионального образования. Также в «Дом связи» планировали переместить подразделения облправительства, которые размещаются на арендованных площадях.