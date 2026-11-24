СУ СКР по Краснодарскому краю закупит ПО для восстановления видео с помощью ИИ
Следственное управление Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю объявило аукцион на приобретение лицензии на программное обеспечение для анализа и восстановления видеозаписей с применением искусственного интеллекта. Начальная цена закупки составляет 980 тыс. руб. Информация размещена в системе госзакупок 20 ноября.
Согласно техническому заданию, ведомству нужна одна лицензия сроком не менее чем на 36 месяцев. Программа должна обеспечивать проведение криминалистических исследований видеозаписывающих устройств, в том числе аналоговых и сетевых видеорегистраторов, автомобильных и персональных устройств.
В функционал ПО должны входить автоматическое исследование накопителей и их образов, определение типа файловой системы, поиск видеозаписей и связанной с ними служебной информации. Также программа должна уметь находить и восстанавливать удаленные записи, анализировать видеоданные с помощью алгоритмов искусственного интеллекта, распознавать и классифицировать фрагменты. Одна из задач системы — ускорить поиск криминалистически значимой информации в больших массивах видеоматериалов.
Программное обеспечение должно быть включено в Единый реестр российского ПО и работать под управлением Windows 10 и 11. От поставщика требуется статус официального представителя или дистрибьютора разработчика в России, гарантийное обслуживание, техническая поддержка, консультации по установке и настройке, а также обновление программы в течение гарантийного периода.
Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 30 ноября 2026 года.