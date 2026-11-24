Программное обеспечение должно быть включено в Единый реестр российского ПО и работать под управлением Windows 10 и 11. От поставщика требуется статус официального представителя или дистрибьютора разработчика в России, гарантийное обслуживание, техническая поддержка, консультации по установке и настройке, а также обновление программы в течение гарантийного периода.